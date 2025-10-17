Bukarest - Bei einer heftigen Explosion in einem Wohnhaus sind in Rumäniens Hauptstadt Bukarest mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden 17 Menschen verletzt, darunter zwei Kinder. Eines der Kinder schwebe in Lebensgefahr, berichteten rumänische Medien unter Berufung auf die Rettungskräfte.

Das mehrstöckige Wohngebäude in einem ärmeren Bukarester Viertel drohe einzustürzen, so dass weitere Opfer befürchtet werden, hieß es. Mehrere Wohnungen seien dort beschädigt worden. Der Rettungseinsatz sei weiter im Gange. Zu den Ursachen der Explosion habe es zunächst keine Informationen.