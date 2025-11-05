Trocken, mild und oft heiter: Der Norden erlebt ruhige Herbsttage. Nachts kann es allerdings kühl werden, örtlich sogar mit Bodenfrost.

Bremen/Hamburg - In Norddeutschland bleibt das Wetter in den kommenden Tagen überwiegend trocken. Heute zeigt sich der Himmel meist wolkig, teils auch heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Mecklenburg-Vorpommern werden Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad erreicht. In Schleswig-Holstein und Hamburg ist es mit bis zu 17 Grad sehr mild, und in Niedersachsen sind örtlich sogar 18 Grad möglich. Der Wind weht schwach, an der Küste zeitweise mäßig bis frisch aus südlichen Richtungen.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es trocken und teils gering bewölkt, örtlich bildet sich Nebel. Die Tiefstwerte liegen dem DWD zufolge zwischen 10 Grad an der Küste und bis zu 0 Grad im Binnenland.

Am Donnerstag setzt sich das ruhige Herbstwetter fort. Nach Auflösung von Nebelfeldern wird es vielerorts sonnig oder leicht bewölkt – bei Höchstwerten zwischen 11 und 16 Grad. Der Wind bleibt schwach bis mäßig aus Südost.

Auch der Freitag zeigt sich meist freundlich und trocken, mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen erreichen um 11 Grad, im Südwesten Niedersachsens etwas mehr. In den Nächten kann es örtlich neblig und kühl werden, teils mit Bodenfrost im Binnenland.