Der 1. FC Magdeburg bleibt weiter im Rennen um den Erstliga-Aufstieg. Gegen Darmstadt 98 drehten die Elbestädter einen Rückstand in ein 4:1.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat seine Heimstärke endgültig wiedergefunden. Zwei Wochen nach dem ersten Heimsieg seit Monaten triumphierten die Elbestädter erneut im heimischen Stadion.

Gegen Darmstadt 98 drehten die Elbestädter am Sonntag vor 22.430 Zuschauern einen Rückstand in ein 4:1 (0:1). Xavier Amaechi (56. Minute), Livan Burcu (73.), Abu-Bekir El-Zein (78.) und Martijn Kaars (81.) trafen für den FCM, zuvor hatte Fraser Hornby (29.) die Gäste in Führung gebracht.

„Es ist mein Traum aufzusteigen und es sollte von jedem der Traum sein. Es gibt nichts Geileres, als aufzusteigen. Wir sind gerade in der Position, wir können die Chancen nutzen. Das wäre ein Knaller“, sagte Torschütze El-Zein. Man wolle von nun an jedes Spiel wie ein Finale angehen.

Magdeburg musste auf den gesperrten Baris Atik (Gelb-Rot) verzichten, für ihn brachte Trainer Christian Titz Amaechi auf der Außenbahn. Dazu gab Lubambo Musonda sein Startelf-Comeback. Die Gäste erarbeiteten sich gleich zu Beginn eine Eckenstaffete, aus der teils unübersichtliche Situationen entstanden, aber Marcus Mathisen klärte artistisch (4.). Auf der Gegenseite scheiterte Martijn Kaars an Torwart Marcel Schuhen (6.).

Tore nach Kontern

Magdeburg versuchte über die Außenbahnen zur Grundlinie durchzubrechen, es mangelte allerdings an der Präzision, so dass kaum Gefahr entstand. Da Magdeburg sich jetzt aber auch besser auf Darmstadt eingestellt hatte, verflachte die Partie ein wenig. Magdeburg ließ sich nach einem eigenen Freistoß auskontern, Hornby setzte sich gegen Mohammed El Hankouri durch und traf zur Gästeführung. Magdeburg mühte sich zwar um eine Antwort, doch bis auf Amaechis Abschluss direkt auf Schuhen (44.) kam nichts dabei heraus.

Magdeburg wechselte nach der Pause in der Innenverteidigung, brachte Tobias Müller für Daniel Heber. Anschließend brachten sich die Elbestädter selbst in Gefahr, klärten in der Box nur ungenügend - aber Darmstadt schlug kein Kapital daraus. Frühe Ballverluste und schwaches Positionsspiel leiteten immer wieder Gästechancen ein, die Darmstadt allerdings nicht nutzte. Stattdessen konterte sich der FCM über Burcu zum Ausgleich durch Amaechi.

Darmstadt fällt auseinander

Im Anschluss war die Partie weiter völlig offen, Darmstadt lauerte auf Konter, Magdeburg versuchte sich an kontrollierter Offensive. Einen weiteren Konter veredelte Burcu zur Magdeburger Führung. Darmstadt wirkte nun angeschlagen: Zunächst El-Zein nach schöner Kombination und dann Kaars erhöhten auf 4:1. Der eingewechselte Krempicki verpasste sogar noch das mögliche 5:1, doch auch so stellt der FCM mit Schluss die beste Offensive der Liga.