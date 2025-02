Nach einer trostlosen Vorstellung verlieren die Weißenfelser nach zwei Siegen in Serie beim Drittletzten Bamberg. Die Gäste scheitern an ihrer schwachen Trefferquote.

Rückschlag für Weißenfels in Bamberg

Weißenfels Martin Breunig erzielte 12 Punkte in Bamberg.

Bamberg - Die Basketballer von Syntainics MBC haben im Kampf um den Einzug in die Bundesliga-Playoffs einen herben Rückschlag erlitten. Der MBC verlor sein Gastspiel beim Drittletzten Bamberg Baskets klar mit 69:87 (31:49) und belegt nun Rang zehn. Den größten Anteil am Erfolg der Bamberger, die nach vier Niederlagen in Serie wieder einen Sieg feiern konnten, hatten Ronaldo Seagu (21). Für die Gäste punkteten Ivan Tkachenko (16), Ty Brewer (13), Michael Devoe und Martin Breunig (je 12) zweistellig.

Nur in der Anfangsphase ging das Konzept von MBC-Trainer Janis Gailitis kurzfristig auf. Nach der 11:10-Führung (6.) verloren die Weißenfelser komplett ihren Spielfaden. Die Bamberger zogen mit einem 7:0-Lauf auf 17:11 (7.) davon und bauten ihren Vorsprung auf 30:17 (13.) aus. Die Weißenfelser hatten vor dem Seitenwechsel nur eine Trefferquote von 36 Prozent aus dem Feld und leisteten sich in den ersten beiden Vierteln bereits neun ihrer insgesamt zehn Ballverluste. Hinzu kam die erschreckend schwache Trefferquote von nur 36 Prozent aus dem Feld.