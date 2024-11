Leipzig - Cheftrainer Marco Rose warnt vor dem Bundesliga-Spitzenspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) vor den Qualitäten seines Ex-Clubs Borussia Dortmund. Denn es spiele laut Rose keine große Rolle, ob der BVB auswärts schwächer sei als daheim. „Wir schauen auf das, was der Gegner anbietet, was er spielt, welche Taktiken er die letzten Spiele auf den Platz gebracht hat“, meinte Rose, der sein 100. Pflichtspiel als Leipziger Trainer absolviert.„Es ist unabhängig, ob sie auswärts oder daheim spielen, weil es irgendwo immer das Gleiche ist, was die Abläufe betrifft“.

Die Sachsen reisen mit 19 ungeschlagenen Ligaspielen und der besten Abwehr der Liga (drei Gegentore) an. Dennoch sei der BVB „immer eine spezielle und schwierige Aufgabe. Aber auch eine schöne und herausfordernde“.

Offen ist nach wie vor, ob RB-Stürmer Loïs Openda spielen kann, der zuletzt wegen Knieproblemen fehlte. „Bei Loïs müssen wir schauen, wie er reagiert, ich habe Hoffnung auf alles. Wenn er in den Flieger steigt, ist er im Kader, dann spielt er vielleicht auch von Anfang an“, sagte Rose, der wieder im Tor auf Peter Gulacsi setzen kann. Auch Nicolas Seiwald (Adduktorenprobleme) ist zurück im Mannschaftstraining und möglicherweise eine Option im Kader.