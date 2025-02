Das Zeiss-Planetarium in Jena ermöglicht auch Verliebten einen Blick in die Sterne. (Archivbild)

Erfurt - Gemeinsam den Nachthimmel betrachten, händchenhaltend den Spuren von Goethe folgen oder sich in einer Umgebung wie in Fernost küssen: Wer am 14. Februar die Liebe nicht nur mit Blumen und Leckereien zelebrieren möchte, lässt sich vielleicht zu einem romantischen Ausflug verführen. Thüringen hat dafür einige Ziele parat - und die können Paare natürlich auch unabhängig von qua Kalenderdatum verordneter Romantik besuchen.

Die Wartburg bei Eisenach, der Park an der Ilm in Weimar und die Erfurter Altstadt samt Krämerbrücke sehen sowohl die Reisewebsite „Tripadvisor“ als auch der KI-Chatbot ChatGPT ganz vorn, wenn es um Orte für Turteltauben in Thüringen geht. Es gibt aber noch mehr Beispiele:

Für Sterngucker

Verheißungsvoll funkelnde Sterne können Verliebte besonders gut von der Rhön aus beobachten, in manchen Nächten ist sogar die Milchstraße zu sehen. Auch manche Ferienunterkunft ist dort auf den Sternen-Tourismus spezialisiert und bietet direkt vom Bett aus mit großen Fenstern einen Blick in den Nachthimmel. Unabhängig vom Wetter können Paare im Zeiss-Planetarium in Jena einen Blick auch in ferne Galaxien werfen und Musik-Lasershows erleben.

Für Wanderpaare

Verliebte, die in der Rhön nicht nur in den Himmel schauen wollen, können für ein besonderes Foto eine an ein Herz erinnernde Sitzbank mit Panoramablick am Kartoffelberg nahe Geisa ansteuern. Dorthin führt der „Weg der Hoffnung“: Von der Gedenkstätte Point Alpha als Erinnerungsort der deutschen Teilung aus säumen große Skulpturen aus Eisen die Route.

Wer mit dem Herzblatt lieber eine längere Strecke wandert, kann sich auf den Goethe-Erlebnisweg von Weimar nach Großkochberg machen. An interaktiven Stationen geht es um die Themen Liebe und Beziehung allgemein. An einer „Herzsprung“ genannten Station kann man gar einen gemeinsamen Sprung auf dem Trampolin wagen.

Für Flanier-Freunde

Teils historische Park- und Grünanlagen laden zugegeben vor allem bei schönem Wetter in ganz Thüringen zum Flanieren mit dem Lieblingsmenschen ein. Der Schlosspark Molsdorf bei Erfurt und der Herzogliche Park in Gotha gehören dazu, aber auch der Schlosspark Altenstein bei Bad Liebenstein. Dort können Verliebte etwa das romantisch auf einem Felsen gelegene chinesische Häuschen ansteuern. Mit seinem geschwungenen Dach erinnert das kleine Holzgebäude an traditionell chinesische Bauweisen. Es ist mit Glasglocken geschmückt, auf einer in den Stein geschlagenen Bank finden auch Paare Platz.