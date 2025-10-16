Am Bahnhof Westkreuz kommt es am Morgen zu einem schlimmen Unfall. Ein Mann im Rollstuhl gerät in den Gleisbereich und wird von einer herannahenden S-Bahn erfasst.

Berlin - Ein Rollstuhlfahrer ist bei einem Unfall mit einer S-Bahn am Berliner Bahnhof Westkreuz schwer verletzt worden. Der Mann war am Donnerstagmorgen in den Gleisbereich geraten und nach ersten Erkenntnissen der Polizei von einer S-Bahn der Linie 9 erfasst worden. Zum genaueren Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch das Alter des Mannes, der ins Krankenhaus gebracht wurde, sei unbekannt.

Im Bahnverkehr gab es infolge des Unfalls zwischenzeitlich Einschränkungen auf den Linien S3, S5, S7 und S9. Mittlerweile läuft der Verkehr wieder störungsfrei.