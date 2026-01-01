Ein Rollstuhl in einem Mehrfamilienhaus wird angezündet. Wegen der folgenreichen Tat am Silvesterabend stehen etliche Menschen erst einmal ohne Wohnung da.

Am Silvesterabend wurde ein Rollstuhl im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in Blankenhain angezündet. (Symbolbild)

Blankenhain - Durch einen brennenden Rollstuhl sind am Silvesterabend in Blankenhain 16 Menschen leicht durch Rauchgas verletzt worden. Ein Unbekannter habe den im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses abgestellten Rollstuhl angezündet, teilte die Polizei mit. Die so entstandene Rauchwolke habe den Keller und den Hausflur stark verrußt.

Die Wohnungen seien bis auf weiteres für mindestens einen Tag nicht mehr bewohnbar, so die Polizei. Die Höhe des Sachschadens beträgt schätzungsweise 5.000 Euro.