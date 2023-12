Berlin/Hamburg - Liedermacher Rolf Zuckowski hat in seinem persönlichen Weihnachtsgeschenke-Ranking einen klaren Favoriten. „Am 19. Dezember 1974 ist unser Sohn Alexander geboren worden und meine Frau lag also tatsächlich Heiligabend mit dem Baby in der Klinik“, sagte der „In der Weihnachtsbäckerei“-Sänger (76) im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Seine Tochter Anuschka, die damals drei Jahre alt gewesen sei, habe zuvor zu Hause einen Tannenbaum gebastelt und ihn mit ins Krankenhaus gebracht. „Dann haben wir mit meiner Frau und dem Baby im Arm Heiligabend gefeiert und ich glaube, ein schöneres Geschenk habe ich seitdem nie wieder bekommen.“ Das sei für ihn unvergesslich, sagte der Liedermacher, der im Laufe seiner Karriere generationenprägende Kindermusik geschrieben hat.