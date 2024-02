Los Angeles - In der Rolle des „Rocky“-Boxers Apollo Creed wurde Carl Weathers berühmt. Nun ist der US-Schauspieler und ehemalige Profi-Sportler mit 76 Jahren gestorben. Hollywood-Stars wie Sylvester Stallone (77) und Arnold Schwarzenegger (76) bekundeten ihre Trauer und zollten dem Kollegen Tribut. Manager Matt Luber gab den Tod von Weathers am Freitag (Ortszeit) bekannt. Nach Angaben seiner Familie starb der Schauspieler am Donnerstag in seinem Haus in Los Angeles „friedlich“ im Schlaf.

Als der Boxer Apollo Creed war Weathers an der Seite von Stallone in vier „Rocky“-Filmen (1976 bis 1985) zu sehen. Mit Schwarzenegger drehte er 1987 den Action-Streifen „Predator“. Vor seiner Schauspiel-Karriere war Weathers ein Profi-Football-Sportler.

Dies sei ein unglaublich trauriger Tag, sagte Stallone in einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram. Weathers sei so ein wichtiger Teil seines Lebens und seines „Rocky“-Erfolgs gewesen. Stallone bedauerte den Verlust einer „Legende“. Im Verlauf der „Rocky“-Serie waren die Figuren Apollo Creed und Rocky Balboa (Stallone) zunächst Erzfeinde im Boxring, dann aber Freunde. In „Rocky IV“ wurde Creed im Boxkampf mit dem Hünen Ivan Drago (Dolph Lundgren) tödlich verletzt.

Reaktion en

„Carl Weathers wird immer eine Legende bleiben“, schrieb Schwarzenegger am Freitag auf Instagram zu einem gemeinsamen Foto am Set von „Predator“. Er sei ein „außergewöhnlicher Sportler, ein fantastischer Schauspieler und ein großartiger Mensch“ gewesen. In John McTiernans Sci-Fi-Actionthriller „Predator“ von 1987 spielten sie Vietnam-Veteranen, die in einem Dschungel gegen außerirdische Wesen kämpfen.

Auch die Schauspieler Adam Sandler (57), Dane Cook (51) und Regisseur Robert Rodriguez (55) zollten Weathers Tribut.

Weathers spielte auch in zahlreichen Fernsehproduktionen mit, darunter in der Krimi-Serie „Das Gesetz der Straße“ und in der Rolle eines Staatsanwaltes in „Chicago Justice“. Zuletzt verkörperte er in der „Star Wars“-Serie „The Mandalorian“ die Figur Greef Karga.