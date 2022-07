Rocken im Norden: Das Deichbrand Festival startet

Nordholz - An der Nordsee kann nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder auf dem Deichbrand Festival für vier Tage gefeiert werden. Bei dem Rockfestival in Nordholz (Landkreis Cuxhaven) werden von Donnerstag (21. Juli) an täglich bis zu 60.000 Besucherinnen und Besucher erwartet, wie die Veranstalter mitteilten.

Neben den Haupt-Acts wie Kraftklub, Nightwish und Sido spielen auf den insgesamt fünf Open-Air-Bühnen etwa 100 Bands, Künstlerinnen und Künstler. Das Programm ist vielfältig und reicht von Rock, Hip-Hop, Pop, Indie bis zu Elektro. Es wird ergänzt durch Poetry Slam und Workshops wie Bier-Yoga und Hula Hoop. Auch einen Swimming Pool gibt es auf dem Gelände.

Besucherinnen und Besucher sollten sich zur Sicherheit eine Regenjacke einpacken. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit einigen Schauern und Gewittern am Donnerstag, die Temperaturen sollen etwa auf 22 Grad Celsius sinken. Ebenso am Freitag und Samstag, wo Temperaturen von etwa 20 Grad Celsius erwartet werden. Erst am Sonntag kommt die sommerliche Wärme mit 25 Grad Celsius wieder zurück.