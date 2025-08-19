Der Auftritt der Rockband sollte eines der Highlights beim Tag der Niedersachsen in Osnabrück werden. Jetzt steht fest, dass die Musiker nicht kommen. Wer springt als Ersatz ein?

Im Februar 2023 spielte Mando Diao in einer Stadtbahn in Hannover, ihr Auftritt beim Tag der Niedersachsen in diesem Jahr fällt aus. (Archivbild)

Osnabrück - Die schwedische Rockband Mando Diao wird nicht beim Tag der Niedersachsen in Osnabrück spielen. Die Gruppe könne ihren geplanten Auftritt aus persönlichen Gründen nicht wahrnehmen, wie die Veranstalter mitteilten. Mando Diao sollte als eines der musikalischen Highlights am Samstag (30. August) in Osnabrück spielen.

Die Marketing Osnabrück GmbH kündigte an, am Mittwoch einen Ersatz für den freien Platz am Samstagabend vorzustellen. Das 38. Landesfest „Tag der Niedersachsen“ findet vom 29. bis 31. August in Osnabrück statt.