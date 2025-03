Rochlitz - Zwei Männer sind in der Rochlitzer Innenstadt (Landkreis Mittelsachsen) mit falschen Maschinenpistolen unterwegs gewesen. Die Polizei stellte die beiden am Dienstagabend eigenen Aussagen zufolge, nachdem Passanten diese gemeldet hatten.

Die Beamten trafen die Verdächtigen schließlich in einer Wohnung an und nahmen die sogenannten Softairwaffen an sich. Ein Video in den sozialen Netzwerken habe wohl den Hinweis dafür gegeben, erklärte ein Sprecher der Polizei. Die Männer hätten jedoch niemanden mit den scheinbar echten Waffen bedroht, hieß es weiter. Nun sind Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet worden.