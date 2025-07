Berlin - Das Open-Air-Konzert von Robbie Williams in der Berliner Waldbühne wird wegen des angekündigten Starkregens von Montag auf Mittwoch verschoben. Ticketinhaber würden per E-Mail benachrichtigt, sagte eine Sprecherin des Veranstalters MCT Agentur der Deutschen Presse-Agentur. Das weitere in Berlin geplante Konzert am Dienstag soll nach aktuellem Stand stattfinden.