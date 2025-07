Eigentlich ist Michael Flatley für seine Stepptanz-Künste bekannt. Jetzt will er jedoch den Weg in die Politik wagen.

Dublin - Riverdance-Star Michael Flatley (67) will sich als Kandidat für die Präsidentschaftswahl in Irland bewerben. Das kündigte ein Rechtsanwalt des Tänzers und Choreographen im Rahmen eines Gerichtsverfahrens an, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. In dem Verfahren geht es den Angaben nach um Bauarbeiten an seinem Anwesen in der Grafschaft Cork.

Dem Gericht wurde demnach am Freitag eine eidesstattliche Erklärung unterzeichnet von seinem Anwalt Maxwell Mooney vorgelegt. Darin heißt es laut PA, der irisch-amerikanische Flatley strebe an, bei der Wahl zu kandidieren.

Flatley will für irisches Volk sprechen

Michael Flatley wurde mit Shows wie „Riverdance“ und „Lord of the Dance“ berühmt. Als irischer Staatsbürger über 35 Jahre ist er wahlberechtigt. Bereits vergangene Woche hatte Flatley laut PA in einem Radiointerview erklärt, dass er über eine Kandidatur nachdenke.

Die Menschen in Irland hätten keine Stimme, die ihre Sprache spricht, sagte Flatley. „Jemand muss für das irische Volk sprechen.“ Die Präsidentschaftswahl in Irland wird voraussichtlich Ende Oktober stattfinden. Kandidaten müssen von mindestens 20 Mitgliedern des Parlaments unterstützt oder durch mindestens vier kommunale Verwaltungen nominiert werden.