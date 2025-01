Berlin - Wilfried Kanga verlässt den Fußball-Zweitligisten Hertha BSC. Der 26 Jahre alte Stürmer bricht seine Leihe beim englischen Championship-Verein Cardiff City (Wales) ab und wechselt fest zum kroatischen Serienmeister Dinamo Zagreb, wie Hertha mitteilte. Nach Medienberichten erhält Hertha rund zwei Millionen Euro Ablöse plus Boni für den Ivorer, zudem entlastet der bis 2026 unter Vertrag gestandene Kanga die Gehaltsliste.

„Die Hinrunde ist für ihn in Cardiff nicht wie erhofft verlaufen, gleichzeitig hat sich nun aber eine andere Gelegenheit ergeben. Gemeinsam konnten wir eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung finden“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber.

Vom englischen Zweitligisten zum Champions League-Verein

Kanga war zur Saison 2022/2023 von den Young Boys Bern zum damaligen Bundesligisten gekommen und absolvierte 23 Pflichtspiele, bei denen ihm zwei Treffer gelangen. Nach dem Abstieg der Berliner in die zweite Liga wurde der zweimalige Nationalspieler der Elfenbeinküste zum belgischen Erstligisten Standard Lüttich verliehen. Dort erzielte Kanga in 36 Spielen zwölf Tore. Ein längerfristiges Engagement kam aber nicht zustande.

In Cardiff blieb Kanga in der zweiten englischen Liga torlos, Zagreb tritt am Mittwoch in der Champions League bei Arsenal London an.