Richtfest für die neue Synagoge in Potsdam

Ein Kajakfahrer paddelt bei niedrigem Wasserstand auf der Donau an einem Wrack eines aus dem Zweiten Weltkrieg stammenden Kriegsschiffs der Schwarzmeerflotte vorbei. Aufgrund der in Europa vorherrschenden Dürre sind mehrere Kriegsschiffe in der Donau freigelegt, die noch immer mit explosiver Munition beladen sind.

Darko Vojinovic/AP/dpa