Der Turm der Oberkirche von Bad Frankenhausen ist schiefer als der Schiefe Turm von Pisa – allerdings nicht so bekannt. Ein modernes Besucherzentrum soll mehr Touristen anlocken.

Richtfest für Besucherzentrum an schiefem Kirchturm

Der Turm in der Kleinstadt am Fuß des Kyffhäusers hat eine Neigung von inzwischen 4,83 Metern.

Bad Frankenhausen - Der Bau eines modernen Besucherzentrums für den schiefen Turm der Oberkirche in Bad Frankenhausen kommt voran. Rund sechs Wochen nach dem Start der Aufbauarbeiten ist Richtfest für das Bauwerk gefeiert worden, das mehr Touristen zu Thüringens bekanntestem Kirchturm locken soll. Der Turm in der Kleinstadt am Fuß des Kyffhäusers ist mit einer Neigung von inzwischen 4,83 Metern schiefer als der berühmte Turm von Pisa (Italien), der nur um 3,92 Meter geneigt ist.

In die touristische Erschließung investieren Land und Kommune rund 12,5 Millionen Euro, wie Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) sagte. 80 Prozent der Mittel kommen aus verschiedenen Fördertöpfen des Landes. In das Besucherzentrum, dessen dreigeschossige Holzkonstruktion vorgefertigt wurde, wird die Ruine des Kirchenschiffs integriert. Über eine Plattform sollen Besucher ins Turminnere gelangen.

Fertigstellung für 2025 geplant

In den nächsten Monaten folge nun der Innenausbau, so Strejc. Die Fertigstellung sei im Frühjahr 2025 geplant, die Eröffnung vor der Landesausstellung zum Jubiläum „500 Jahre Bauernkrieg“ im Panorama Museum.

Bad Frankenhausen war am 15. Mai 1525 Ort der Entscheidungsschlacht im Bauernkrieg. Dort wurde das Heer der aufständischen Bauern unter Führung des radikalen Predigers Thomas Müntzer vom Fürstenheer vollständig besiegt.