Hannover - Der Richter Felix Schmidt vom Oberlandesgericht Celle wechselt aus Niedersachsen an den Bundesgerichtshof (BGH), das oberste deutsche Gericht in Straf- und Zivilsachen. Schmidt sei vom Richterwahlausschuss für Bundesrichterinnen und Bundesrichter gewählt worden, teilte das Justizministerium am Donnerstag in Hannover mit. Ministerin Kathrin Wahlmann (SPD) gratulierte. Sie sah die Wahl als „Beleg für die herausragende Qualität unserer niedersächsischen Richterinnen und Richter“.

Schmidt, Jahrgang 1979, war ab 2011 Richter am Landgericht Hannover, ab 2020 am OLG in Celle. Er war auch zeitweise an das Bundesverfassungsgericht und in die niedersächsische Staatskanzlei abgeordnet.