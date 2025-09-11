Kriminalität Rezepte ohne Wissen der Patienten – Betrugsanklage in Berlin
Mit Rezepten von ahnungslosen Patienten sollen ein Berliner Apotheker und sein Komplize fast 176.000 Euro kassiert haben. Auf sie wartet ein Prozess. Anders sieht es beim beteiligten Arzt aus.
Berlin - Ein Berliner Apotheker soll Krankenkassen mit falschen Abrechnungen um knapp 176.000 Euro betrogen haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat den 48-Jährigen und einen mutmaßlichen Komplizen wegen 81 Fällen gewerbsmäßigen Betruges angeklagt, wie ein Sprecher mitteilte.
Nach den Ermittlungen soll der 47-Jährige im Auftrag des Apothekers einen Arzt dazu gebracht haben, für 32 krankenversicherte Menschen Rezepte auszustellen - ohne, dass die Betroffenen davon etwas wussten. Verschrieben wurden vor allem teure Medikamente etwa zur Behandlung von schweren chronischen Lungenerkrankungen.
Verfahren gegen Arzt eingestellt
Die Rezepte löste der 47-Jährige dann laut Staatsanwaltschaft, wie besprochen, bei dem angeklagten Apotheker ein. Dieser habe die Arzneien auch abgerechnet - allerdings nie bestellt oder gekauft.
Wann es zum Prozess vor dem Amtsgericht Tiergarten kommt, ist offen. Für den nach den Ermittlungen beteiligten Arzt ist der Fall bereits erledigt: Das Verfahren gegen ihn wurde laut Staatsanwaltschaft im Frühjahr 2024 eingestellt, nachdem er insgesamt 20.000 Euro an verschiedene gemeinnützige Organisationen gezahlt hat.