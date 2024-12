Während eines Konzerts in der Semperoper klagen mehrere Besucher über Übelkeit und Schwindel. Die Ursache bleibt bislang ein Rätsel.

Rettungseinsatz in der Semperoper - Polizei sucht Ursache

Alarm bei Konzert in Dresden

Dresden - Nach einem Rettungseinsatz in der Dresdner Semperoper am Dienstagabend mit mehreren Verletzten sucht die Polizei nach der Ursache für den Vorfall. Insgesamt waren drei Besucher und vier Einsatzkräfte betroffen, die über Unwohlsein klagten. Zwei der Besucher werden weiterhin im Krankenhaus behandelt. Die Ursache sei weiterhin unklar, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

Der Vorfall ereignete sich während eines Konzerts der Sächsischen Staatskapelle. Mehrere Besucher klagten über Übelkeit, Schwindel und Atemwegsreizungen. Den Angaben zufolge behandelten Notärzte drei Betroffene vor Ort, zwei davon mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Auch vier Einsatzkräfte zeigten während des Einsatzes ähnliche Symptome.

Spezialkräfte mit Atemschutz sicherten Spurenträger, konnten jedoch keine Schadstoffe messen, erklärte die Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Mitarbeiter und Besucher der Oper werden weiterhin befragt.