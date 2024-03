Potsdam - Die durch Vandalismus beschädigte Flora-Skulptur ist zurück im Marlygarten des Potsdamer Parks Sanssouci. Am Donnerstag wurde die restaurierte Statue mit einer Rekonstruktion des Originalsockels an ihrem angestammten Platz in der Nähe der Friedenskirche wieder aufgestellt, wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) am Donnerstag mitteilte. Das vor 1850 geschaffene Kunstwerk war demnach im April 2023 durch Unbekannte vom Podest gestürzt und schwer beschädigt worden. Der Kopf der Skulptur war an einer alten Verdübelung angebrochen, an einem Zeh und an der Plinthe gab es Abplatzungen.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg hatte im Jahr 2022 rund 360 Fälle von Vandalismus in ihren Liegenschaften gemeldet. Das waren rund 23 Prozent mehr als 2021, wie das Kulturministerium in Potsdam in einer Antwort auf eine Anfrage der AfD-Landtagsabgeordneten Lars Hünich und Daniela Oeynhausen mitteilte. Im Jahr 2023 meldete die Stiftung bis Ende Juni rund 170 Vandalismusfälle in allen Schlössern und Gärten. Am häufigsten attackiert wurden Kulturgüter im Potsdamer Park Sanssouci. Den größten Teil der Beschädigungen machten Graffitis aus. Die Höhe des Gesamtschadens wurde auf einen mittleren sechsstelligen Betrag jährlich geschätzt.