In der Wohnung einer Rentnerin in Chemnitz bricht ein Feuer aus. Was weiß die Polizei bislang zur Brandursache?

Eine Rentnerin ist bei einem Brand in Chemnitz schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Chemnitz - Eine Seniorin ist bei einem Wohnungsbrand in Chemnitz schwer verletzt worden. Die 78-Jährige hätte am späten Samstagnachmittag mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden müssen, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Frau das Feuer fahrlässig ausgelöst haben könnte. Angaben zum entstandenen Schaden in der Wohnung lagen zunächst nicht vor.