Der Täter klopfte an die Haustür und stieß sie dann auf. Der 92-Jährige fiel zu Boden und wurde beraubt.

Rentner an Haustür ausgeraubt und zu Boden gestoßen

Berlin (dpa/bb)- Ein 92-Jähriger ist an der Haustür eines Mehrfamilienhauses ausgeraubt worden. Ein Unbekannter habe am Samstagmittag in Berlin-Mitte von außen gegen die Haustür geklopft, kurz nachdem der Rentner das Haus betreten hatte, wie die Polizei mitteilte. Der Senior habe die Türklinke nach unten gedrückt, und der Unbekannte habe sofort die Tür aufgestoßen, woraufhin der 92-Jährige ins Taumeln geriet.

Der Täter habe den alten Mann dann zu Boden gerissen, ihm die Umhängetasche weggenommen und die Flucht ergriffen. Ein Mann und eine Frau halfen dem um Hilfe rufenden 92-Jährigen bis zum Eintreffen von Rettungskräften, die den Mann mit Gesichts- und Handverletzungen ins Krankenhaus brachten.