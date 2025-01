Eine Schule in Berlin-Friedenau geriet zuletzt wegen Gewaltausbrüchen in die Schlagzeilen. Nun musste wieder die Polizei anrücken.

Reizstoffe versprüht - Polizei erneut in Problemschule

An der Friedrich-Bergius-Sekundarschule in Friedenau wurde Reizstoff versprüht. Erneut kam die Polizei. (Archivbild)

Berlin - Erneut ist es an der durch einige Vorfälle bekannt gewordenen Friedrich-Bergius-Schule in Berlin-Friedenau zu einem Polizeieinsatz gekommen. Mehrere Schüler und Schülerinnen wurden am Donnerstagmittag durch einen Reizstoff wie Pfefferspray oder ähnliches verletzt, teilte die Polizei mit. Sanitäter der Feuerwehr versorgten die Jugendlichen.

Wer dort wen besprühte und wo das ganze stattfand, sei noch völlig unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Unbekannt sei auch, ob nur Schüler dieser Schule oder auch andere Jugendliche beteiligt waren. Das werde jetzt alles ermittelt.