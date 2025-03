In einem Einkaufszentrum in Gera wurde im Januar Reizgas versprüht. Neun Menschen wurden verletzt. Nun hat die Polizei einen möglichen Täter ermittelt.

Gera - Nachdem im Januar in den Geraer Arcaden neun Menschen durch Reizgas verletzt wurden, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Im Verdacht steht ein 35-Jähriger, gegen den wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird, wie die Polizei mitteilte. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes in Gera wurden Datenträger und Beweismittel sichergestellt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zum Tatmotiv dauerten weiter an, hieß es. Laut Polizei war am 4. Januar in den Geraer Arcaden Reizgas versprüht worden. Neun Menschen wurden dadurch leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Das Einkaufszentrum wurde zwischenzeitlich vollständig evakuiert.