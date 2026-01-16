Dresden - Unbekannte haben in einem Lokal in Dresden Reizgas versprüht. Fünf Menschen seien dadurch leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der Betreiber des Lokals am Donnerstagabend zwei Männer aufgefordert, die Räume zu verlassen, nachdem diese sich aggressiv verhalten hatten. Dann habe einer der Männer das Reizgas eingesetzt und das Duo floh. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.