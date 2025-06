In einem Hotel in Halle (Saale) wird eine Frau mit Reizgas attackiert. Zwei Männer haben sie nach Polizei-Angaben angegriffen.

Reizgas-Angriff in Hotel: Frau in Halle verletzt

Halle - In Halle (Saale) ist eine Frau am Freitagabend von zwei Männern angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, attackierten ein 33- und ein 42-Jähriger die 59-Jährige in einem Hotel und sprühten ihr Reizgas ins Gesicht. Einer der Männer soll außerdem versucht haben, die Frau zu schlagen, verfehlte sie jedoch.

Die Polizei traf kurz nach dem Vorfall ein, stellte das Reizgas sicher. Die Frau erlitt Schmerzen, verzichtete jedoch auf eine medizinische Behandlung. Sie stellte Strafanzeige gegen die Angreifer. Wie es zu dem Angriff kam, ist bislang unklar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.