Eisenach - An einer Berufsschule in Eisenach haben am Dienstag Unbekannte einen reizenden Stoff in einem Aufzug versprüht. 25 Menschen wurden dadurch leicht verletzt, wie die Polizei in Gotha mitteilte. Neun der Verletzten wurden mit Atemwegsbeschwerden in ein Krankenhaus gebracht. Um was für eine Substanz es sich gehandelt habe, sei derzeit noch nicht bekannt. Der Stoff habe sich über mehrere Etagen verteilt. Das Schulgebäude wurde evakuiert.