Zuletzt gab es 2006 eine Reit-WM in Aachen. In einem Jahr werden dort wieder Weltmeisterschaften stattfinden. Mehrere Wettbewerbe sind schon ausverkauft.

Aachen - Bei den Reit-Weltmeisterschaften in Aachen im kommenden Jahr werden die drei Dressurwettbewerbe im Spring-Stadion ausgetragen. Die große Arena auf dem CHIO-Gelände fasst bei der WM 35.000 Menschen. Bereits ausverkauft ist die Einzel-Entscheidung in der Kür am Abend des 15. August, wie die Organisatoren in einer Video-Pk erklärten.

„Ich bin noch nie vor so vielen Menschen geritten, es war außergewöhnlich“, sagte Isabell Werth im Rückblick auf die WM 2006 im ausverkauften Hauptstadion. Sie hoffe sehr, dass sie im kommenden Jahr wieder dabei sein könne, sagte die erfolgreichste Reiterin der Welt. Werth hatte vor 19 Jahren Gold im Grand Prix Special und mit der Mannschaft gewonnen.

Auch großes Interesse an Entscheidungen im Springen

Rund 50 Prozent der Tickets für die Weltmeisterschaften 2026 in sechs Pferdesport-Disziplinen sind bereits vergeben. Zu den ausverkauften Veranstaltungen gehören auch die Mannschafts- und die Einzel-Entscheidungen im Springen in der zweiten WM-Woche.

Währen die Dressur ins Hauptstadion zieht, wird das Dressurstadion im kommenden Jahr für andere Disziplinen genutzt. Voltigieren und die Para-Dressur werden in der 6.500 Plätze bietenden Arena ausgetragen, die ein temporäres Dach erhält. Weitere Disziplinen vom 10. bis zum 23. August 2026 sind Vielseitigkeit und Fahren.