Freitag und Samstag sollte Lena Meyer-Landrut in Stuttgart und in Luxemburg auftreten. Wegen gesundheitlicher Probleme wurden auch diese Shows nun abgesagt. Lena kämpft mit heftigen Schmerzkrämpfen.

Stuttgart/Echternach - Die Sängerin Lena Meyer-Landrut (33) hat nun auch die restlichen zwei Konzerte in diesem Jahr, am Freitag in Stuttgart und am Samstag in Echternach in Luxemburg, abgesagt. Ihr Team teilte dies in einer Instagram-Story mit.

Dazu postete das Team eine Audio-Nachricht der Sängerin an ihre Fans: „Es bricht mir das Herz und ich wünschte so sehr, dass ich das hier nicht aufnehmen müsste. Aber wie ihr vielleicht im Slide vorher schon gesehen habt, muss ich auch die restlichen Shows aus gesundheitlichen Gründen in diesem Jahr absagen“, sagt Meyer-Landrut.

Lena muss „die Reißleine ziehen“

Die Sängerin sei am Sonntag „zum dritten Mal in den letzten Wochen mit heftigen Schmerzkrämpfen in der Notaufnahme gelandet“, sagte sie. „Und jedes Mal erwischt es mich, meine Crew, die Band und natürlich auch euch Fans total unerwartet. Und jedes Mal ist es ein Schock, der für absolut niemanden schön ist.“ Sie müsse deswegen „jetzt hier einfach mal die Reißleine ziehen“. Zum Schluss bedankte und entschuldigte sich Meyer-Landrut bei den Fans. Sie mache nun eine „kurze Pause“ für ihre Gesundheit.

Nicht die ersten Absagen

Die Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2010 hatte in den vergangenen Tagen und Wochen bereits mehrere Konzerte, teils kurz vor Beginn, abgesagt. Schon Anfang Juli musste die 33-Jährige Auftritte in München und Wangen im Allgäu aus gesundheitlichen Problemen kurzfristig absagen. Ihre Fans waren daraufhin in Sorge.

„Mir ging es tagsüber schon nicht so gut, und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Show-Start übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden“, ließ die Musikerin ihre Fans damals auf Instagram wissen.

Nach einigen Tagen Pause hatte sie erklärt, dass sie „langsam wieder aufm Damm“ sei. Meyer-Landrut ist derzeit eigentlich mit ihrem neuen Album „Loyal to myself“ auf Tournee. In den vergangenen Tagen hatte sie Konzerte in Plauen und in Wolfsburg gespielt. Danach hatte sie geplante Auftritte in Ansbach und Regensburg abgesagt.