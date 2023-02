Brüssel - Bei einer Reise von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil nach Brüssel stehen Gespräche und Treffen mit zahlreichen Politikern im Mittelpunkt - darunter mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Neben Weil reist ebenfalls Niedersachsens Europaministerin Wiebke Osigus mit in das Nachbarland.

Weitere Gesprächspartner sind laut Staatskanzlei unter anderem Didier Reynders, EU-Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit sowie Nicolas Schmit, EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte.

Bei den Gesprächen geht es demnach um verschiedene Themen - beispielsweise um die Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Industrie, die Transformation der Wirtschaft oder die Flüchtlingsbewegungen in Europa. Weil soll am Dienstagabend in Brüssel ankommen - am Donnerstagmorgen ist die Rückreise geplant.