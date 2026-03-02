Aus ganz Deutschland, aber auch aus den Niederlanden oder den USA: Reisende nehmen weite Wege auf sich, um nach Bremen zu kommen. Worauf sich Touristinnen und Touristen dieses Jahr freuen können.

Bremen - Immer mehr Touristen kommen nach Bremen: Mehr als drei Millionen Gäste haben vergangenes Jahr im kleinsten Bundesland übernachtet, wie Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) bilanzierte. Das sei ein Plus von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Es ist schon der dritte Rekord in Folge - und dabei soll es nicht bleiben. Was Touristinnen und Touristen dieses Jahr erwartet:

Virtuelle Stadtführung mit den Bremer Stadtmusikanten

Wer sich vor seiner Reise nach Bremen einen ersten Eindruck verschaffen will, kann mit den Bremer Stadtmusikanten schon virtuell die Stadt erkunden. „Sie zeigen den Besuchenden und den Bremern, was sich hier alles erleben lässt“, sagte Oliver Rau, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB). Mithilfe Künstlicher Intelligenz werden die Tiere lebendig: Der Esel präsentiert das kulturelle Erbe, der Hund die grüne Stadt am Fluss, die Katze Genuss und der Hahn Kunst und Kultur.

Bonus für nachhaltiges Reisen

Gäste, die nachhaltig reisen, werden ab Mai belohnt. Wer mit der Bahn nach Bremen kommt, aus Mehrwegbechern trinkt oder mit einem Leihrad die Gegend erkundet, darf sich über Gutscheine und Rabatte freuen. Reisende erhalten etwa einen Bistro-Gutschein für die Deutsche Bahn, ein heißes Getränk im Museumscafé oder können in bestimmten Hotels günstiger übernachten.

Kopenhagen habe bereits gute Erfahrungen damit gemacht, sagte Rau. „Bremen ist die erste Destination, die sich auf den Weg gemacht hat, dieses Thema auch genau so zu verfolgen.“ Bald soll Berlin folgen.

Zentrale Feier zum Tag der Deutschen Einheit

Richtig voll dürfte es Anfang Oktober werden: Bremen erwartet rund 400.000 Besucherinnen und Besucher zum Tag der Deutschen Einheit. Die Innenstadt, der Deich und das Weser-Stadion wandeln sich drei Tage lang in eine Bühne für politische Debatten, Musik und Kultur.

Wer bei der zentralen Feier dabei sein möchte, sollte sich bald um eine Unterkunft kümmern. Noch seien in allen Preiskategorien Zimmer frei, sagte Rau.

Wissenschaft, Tiere und Künstliche Intelligenz

Gäste aus aller Welt werden schon im August nach Bremen reisen. Internationale Expertinnen und Experten werden sich bei der Konferenz „International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)“ über Künstliche Intelligenz austauschen.

Um Wissenschaft und Forschung geht es aber auch sonst: Unter dem Motto „Phänomenal 2026“ lädt Bremen zu einem Themenjahr der Wissensvielfalt ein - etwa mit einem Wissensparcours oder einem Science Slam. Wer sich mehr für Tiere interessiert, kann einen Besuch zur Sonderausstellung „Kult Katze“ im Übersee-Museum oder zu „Dackel - eine Ikone geht Gassi“ in der Kunsthalle einplanen.