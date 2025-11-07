In Wolfenbüttel ist plötzlich ein lauter Knall zu hören - dann liegt ein Reihenhaus in Trümmern. Rund 140 Kräfte der Feuerwehr rücken an, um die Flammen zu löschen. Und einen Mann zu suchen.

Wolfenbüttel - Nach einer laut Polizeiangaben offensichtlich „erheblichen Detonation“ in einem Reihenhaus im niedersächsischen Wolfenbüttel wird ein 83 Jahre alter Bewohner vermisst. Man könne noch „noch keine Angaben über den Aufenthaltsort dieser Person“ machen, teilte die Polizei mit. Ein Bagger und ein Kran rückten in der Nacht zum Samstag an, um die Trümmer des eingestürzten Hauses nach und nach abzutragen und die Suche nach dem Mann zu erleichtern.

Eine dicke Ziegelmauer des Hauses stürzte komplett ein, ein Gebäudeteil ging laut Feuerwehr in Flammen auf. Demnach waren rund 140 Feuerwehrkräfte im Einsatz, in ihren Reihen gab es eine Verletzte. Der Brand sei unter Kontrolle, hieß es. Die Ermittlungen zur Ursache laufen indes noch.

Anwohner hatten einen lauten Knall gehört und die Einsatzkräfte alarmiert. Der Knall war nach Angaben der Feuerwehr weithin hörbar, dichter Rauch auch aus großer Entfernung sichtbar.

Die Polizei hatte nach dem Vorfall zunächst von mehreren Verletzten berichtet. 21 Menschen seien von den Rettungskräften und der Feuerwehr betreut worden, hieß es. Auch das Technische Hilfswerk war im Einsatz.