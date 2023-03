Osnabrück - Der frühere Osnabrücker Torjäger Thomas Reichenberger ist fest davon überzeugt, dass die Lila-Weißen bis zum Saisonende um den Aufstieg mitspielen. „Die Mannschaft macht einen sehr stabilen Eindruck. Es macht Spaß, ihr zuzusehen“, sagte Reichenberger (48) vor dem Verfolger-Duell des VfL in der 3. Liga beim 1. FC Saarbrücken (Samstag, 14.00 Uhr).

Aktuell liegen die Osnabrücker nach einer tollen Aufholjagd auf Platz vier, der am Ende der Saison sehr wahrscheinlich die Relegation gegen den Zweitliga-16. bedeuten würde, da der aktuelle Tabellenzweite SC Freiburg II nicht aufsteigen darf. Der Rückstand auf den Tabellendritten SV Wehen Wiesbaden, gegen den es am vergangenen Wochenende einen souveränen 4:1-Sieg gab, beträgt derzeit vier Punkte.

„Es wäre typisch für den VfL, wenn er am Ende die Relegation spielen würde“, sagte Reichenberger angesichts zahlreicher packender Relegations-Vergleiche in der Vergangenheit. „Ich wünsche mir, dass sie es zurück in die Zweite Liga schaffen.“

Der frühere Stürmer absolvierte zwischen 2004 und 2010 insgesamt 184 Partien für die Lila-Weißen, in denen er 78 Tore erzielte. Noch heute spielt Reichenberger in der Osnabrücker Traditionsmannschaft.