In der Nähe von Halle hatte sich am Samstag ein Rehbock in das Geschäft eines Einkaufscenters verirrt. (Symbolbild)

Landsberg - Ein junger Rehbock hat sich am Samstag in das Geschäft eines Einkaufscenters bei Halle verirrt. Wie die Polizei mitteilte, fand das Tier den Ausgang des Geschäfts im Halle-Center in Landsberg nicht mehr und ließ sich auch nicht beruhigen. Den Mitarbeitern sei es gelungen, das Tier in einem Lagerraum einzuschließen. Zwei alarmierte Jagdpächter hätten es mit einer Decke eingefangen und auf einem angrenzenden Feld wieder freigelassen.