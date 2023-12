Regnerisch und stürmisch: Das Wetter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Bewölkt und regnerisch wird das Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt. Am Samstag ist der Himmel bewölkt, ab dem Abend kommt es zu Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei fünf bis acht, im Harz bei ein bis fünf Grad.

Im Verlauf des Samstags können sich in Hochlagen und ab dem Abend auch im nördlichen Harzvorland Sturmböen mit bis zu 70 Kilometer pro Stunde entwickeln. Auf dem Brocken sind orkanartige Böen mit bis zu 120 Kilometer pro Stunde möglich.

Die Nacht zum Sonntag bleibt bedeckt und regnerisch. Im Harz kann es schneien. Es weht frischer Wind, auf dem Brocken kann es zu Orkanböen kommen. Die Temperaturen sinken auf zwei bis vier Grad, im oberen Harz auf null Grad.

Auch tagsüber bleibt es bewölkt mit etwas Regen. Der Wind ist frisch bis mäßig, teilweise aber auch stark böig bis stürmisch. Auf dem Brocken sind weiterhin Orkanböen angesagt. Die Höchsttemperaturen erreichen sechs bis neun Grad, im Harz zwei bis sieben Grad.

Bedeckt bleibt es auch in der Nacht zum Montag. Zeitweise kann es regnen. Die Tiefsttemperaturen liegen bei vier bis sechs Grad, im Harz bei zwei Grad. Am Montag ist schauerartiger Regen angesagt. Die Höchsttemperaturen erreichen sieben bis zehn, im Harz vier bis sieben Grad.