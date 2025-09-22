Im Südosten Brandenburgs startet die Woche mit Regen und kühlen Temperaturen. Ab Dienstag zeigt sich das Wetter freundlicher – was der DWD für die kommenden Tage prognostiziert.

Potsdam - Die neue Woche verspricht herbstlich kühles Wetter für Berlin und Brandenburg. Heute ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Südosthälfte Brandenburgs bedeckt und teilweise regnerisch, im übrigen Teil bleibt es zumeist trocken. Die Höchstwerte liegen demnach bei 12 Grad in der Niederlausitz und 17 Grad im Nordwesten. In der Nacht zum Dienstag soll es auf vier bis sieben Grad abkühlen.

Am Dienstag bleibt es laut DWD heiter, wechselnd bewölkt und trocken bei 16 bis 18 Grad. Ähnliche Temperaturen werden auch am Mittwoch erwartet, dann mit viel Sonne und ohne Regen. Einzelne Windböen sind möglich.