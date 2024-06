Magdeburg - Regen und viele Wolken bringt der Mittwoch in Sachsen-Anhalt. Bis zum Mittag ist vor allem in der Nordhälfte mit leichtem Regen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwochmorgen mitteilte. Ab dem Mittag zieht von Südwesten Regen auf, der sich bis in die Börde ausbreitet und im Burgenland teils schauerartig verstärkt ist. Am Abend ziehen die Niederschläge Richtung Osten ab. Die Temperaturen klettern bis zu 20 Grad, im Harz bis zu 18 Grad.

Die Nacht zum Donnerstag ist gering bewölkt bei Tiefstwerten von bis zu sechs Grad. Örtlich kann es Nebel geben.

Am Donnerstag ist der Himmel freundliches bis wolkig bei Temperaturen von bis zu 25 Grad, im Harz bis zu 23 Grad. Zeitweise kommt Regen auf.