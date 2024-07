Leipzig - Die nächsten Tage in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind geprägt von unbeständigem Wetter. Der deutsche Wetterdienst warnt dabei vor allem für heute vor starken Windböen und gebietsweise Starkregen sowie Gewitter. Dabei ist mit Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad zu rechnen. Regen mit bis zu 15 Litern pro Quadratmeter sowie Gewitter treten dabei vor allem in der zweiten Tageshälfte auf. Diese ziehen am Abend und in der Nacht ab, wobei es voraussichtlich niederschlagsfrei bleibt. Die Tiefstwerte liegen hier bei 12 bis 6 Grad.

Zum Wochenende erwartet die Menschen ähnlich wechselhaftes Wetter, wenn auch etwas wärmer. Bei Temperaturen von 18 bis 25 Grad können sich die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Samstag auf freundlicheres Wetter einstellen. Am Nachmittag ziehen jedoch bei zum Teil starken Böen erneut Niederschläge auf, die zum Sonntag hin wieder etwas auflockern. In der Nacht zum Sonntag ist mit 15 bis 12 Grad zu rechnen.