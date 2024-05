Regen und Gewitter in Sachsen - am Samstag mögliche Unwetter

Ein Radfahrer fährt am Ufer entlang. Die Kulisse der Altstadt spiegelt sich in einer Pfütze am Ufer der Elbe.

Dresden - Regen und Gewitter erwartet die Menschen in Sachsen auch am Freitag. Am Samstag muss nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Gewittern, Starkregen und Sturmböen gerechnet werden.

Ab Freitagmittag ziehen von Ostsachsen und dem Erzgebirge her Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen und starken Böen auf, wie der DWD am Freitagmorgen mitteilte. Am Abend gibt es vom Süden Sachsens her gebietsweise Regen, der zum Teil noch mit Schauern und Gewittern durchsetzt ist. Die Temperaturen steigen auf bis zu 22 Grad, im Bergland bis zu 19 Grad.

In der Nacht zu Samstag gibt es gebietsweise ergiebigen Regen, der teilweise von Schauern und Gewittern durchsetzt ist. Die Tiefsttemperaturen liegen bei bis zu 9 Grad.

Der Samstag bringt zeitweise Regen, mit eingelagerten Schauern und Gewittern. Gebietsweise kann es laut dem DWD zu starken Gewittern mit Unwettergefahr durch Starkregen kommen. Mit den Gewittern können auch Sturmböen und Hagel einhergehen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 23 Grad, im Bergland bis zu 17 Grad.