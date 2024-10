Regen und einzelne Gewitter in Thüringen

Regen und Gewitter sind in Thüringen vorhergesagt. (Archivbild)

Erfurt - Auf kräftige Schauer, begleitet von einzelnen, kurzen Gewittern können sich die Menschen vor allem am Nachmittag in Thüringen einstellen. Das sei auf den Einfluss eines Tiefdruckgebietes zurückzuführen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch örtlicher Starkregen mit bis zu 15 Litern pro Quadratmeter könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es weiter. Dabei steigen die Höchstwerte nicht über 15 Grad.

Zum Ende der Woche sinken die Temperaturen weiter, auch die Regenwolken halten sich hartnäckig. Am Donnerstag wechseln sich Regen und Auflockerungen im Tagesverlauf bei bis zu 13 Grad ab. Am Freitag ändern sich diese Aussichten kaum. In der Nacht zum Wochenende fallen die Temperaturen auf 6 bis 2 Grad.