Dichte Wolken und immer wieder Regen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Berlin und Brandenburg in den kommenden Tagen herbstliches Wetter mit Temperaturen bis zu 17 Grad.

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg wird das Wetter in den kommenden Tagen stark bewölkt und zeitweise regnerisch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es am Dienstag teilweise trüb. Laut Vorhersage kommt am Abend in der Nordhälfte Regen auf - bei Höchstwerten um die 15 Grad. Dichte Wolken und zeitweise Regen erwartet der DWD in der Nacht zum Mittwoch. Die Temperatur soll auf 14 bis 11 Grad zurückgehen.

Mittwoch und Donnerstag werden tagsüber Höchstwerte bis zu 17 Grad vorhergesagt. Der Himmel ist weiter bedeckt und am Mittwoch soll es zeitweise regnen. Auch in den Nächten zu Donnerstag und Freitag kündigt der DWD gebietsweise Regen an, bei Tiefstwerten bis zu 9 Grad.