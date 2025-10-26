Berlin - Nach seinem umjubelten Last-Minute-Siegtreffer schickte Jungstar Maurice Krattenmacher eine deutliche Botschaft an Trainer Stefan Leitl. „Mein Anspruch ist, immer zu spielen. Auch von Anfang an. Ich versuche mich nach meinen Einwechslungen zu zeigen, damit ich für die erste Elf infrage komme“, sagte der 20-Jährige nach dem 1:0 der Hertha in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf.

Eigentlich ging in Berlin alles gut los für die Leihgabe vom FC Bayern. In der Vorbereitung bildete Krattenmacher ein starkes Duo mit Kapitän Fabian Reese, saß zuletzt aber vornehmlich auf der Bank. Der Grund: Der Mittelfeldakteur fiel dem neuen 4-2-3-1-System von Leitl zum Opfer. Ein Umstand, der für den U20-Nationalspieler kein Dauerzustand werden soll.

Reeses „Zaubervorarbeit“ leitet Siegtor ein

Leitl suchte daher noch wenige Stunden vor dem Spiel gegen Fortuna das Gespräch mit seinem Schützling. Es sei nicht einfach für Krattenmacher. „Er ist weit weg von zu Hause. Ich habe ihm gesagt, dass wir happy sind, dass er da ist. Dass er dran bleiben muss. Dass er auf seine Qualität vertrauen muss. Es ist überragend, dass ihm das heute so gelungen ist“, schwärmte Leitl.

Lob gab es auch von Kapitän Reese, der Krattenmachers Hammer von der Strafraumkante mit einer laut eigener Aussage „Zaubervorarbeit“ eingeleitet hatte. „Kratti war in den letzten Wochen ein bisschen hinten dran. Es freut mich für ihn. Junge Spieler sollen Tore schießen, sollen sich zeigen. Sein erstes Tor für Hertha - großartig“, sagte Reese.