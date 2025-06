In schwarzer Schrift sprühen Unbekannte über mehrere Tage ein rechtsextremes Symbol an die Fassade einer Schule. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf.

Rechtsextremes Graffiti an Schule in Rositz – Zeugen gesucht

Rositz - In Rositz (Landkreis Altenburger Land) haben unbekannte Täter ein Graffiti mit den Buchstaben „NS“ in Runenschrift an die Fassade einer Schule gesprüht. Wie die Polizei mitteilte, wurde das etwa ein Quadratmeter große Graffiti im Zeitraum vom 13.06.2025 bis zum 16.06.2025 an der Fassade angebracht.

Der Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Das Graffiti wurde inzwischen entfernt. Die Polizeiinspektion Gera bittet Personen, die Angaben zu den Tätern machen können, sich zu melden.