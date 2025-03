Erneut versammelten sich Neonazis und andere rechtsradikale Demonstranten zu einer Kundgebung in Berlin. Anders als neulich erschienen aber weniger Gegendemonstranten.

Rechtsextreme Demonstration und Gegenproteste in Berlin

Demonstranten der rechtsextremistischen Partei III. Weg stehen in Berlin-Hellersdorf.

Berlin - Mehr als 200 Demonstranten aus der rechtsextremen Szene und mehr als 100 Gegendemonstranten haben sich in Berlin-Hellersdorf gegenübergestanden. Die Polizei habe beide Lager auf dem Platz an der Alice-Salomon-Hochschule getrennt, sagte ein Sprecher der dpa. Schon vor Beginn der Demonstrationen am Samstagnachmittag seien Absperrgitter aufgestellt worden. Zunächst sei alles friedlich verlaufen.

Unterstützer der rechtsextremen Partei III. Weg hielten bei der Veranstaltung Transparente mit Parolen hoch. Die Veranstalter hatten 70 Teilnehmer angemeldet.

Erst kürzlich waren bei einer Demonstration von Neonazis in Berlin deutlich mehr Menschen gekommen als angemeldet worden waren. Weil es so viel Gegendemonstranten gab, die die Straßen besetzten, konnten die Rechtsextremisten nicht ihre geplante Strecke laufen.

Die Polizei war am Samstag wegen mehrerer Demonstrationen und eines Spiels der Fußball-Bundesliga mit 1.000 Leuten im Einsatz.