Dresden - Nach einem nicht angemeldeten rechten Aufmarsch in der Dresdner Altstadt ermittelt die Polizei wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und gegen das Sprengstoffgesetz. Etwa 50 bis 70 Personen zogen am frühen Sonntagnachmittag vom Neumarkt zum Theaterplatz, wie die Polizei mitteilte. Sie trugen demnach zwei Banner mit sich und skandierten Parolen, die sich gegen Flüchtlinge richteten.

Auf dem Theaterplatz zündeten sie zudem Feuerwerkskörper. Anschließend entfernten sich die Teilnehmer der Versammlung in verschiedene Richtungen. Die Situation dauerte laut Polizei in Gänze wenige Minuten an. Beamte trafen vor Ort niemanden mehr an, sicherten aber ein zurückgelassenes Banner sowie Reste der abgebrannten Pyrotechnik. Weil die Versammlung nicht angemeldet war, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.