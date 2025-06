Thüringens Rechnungsprüfer haben einen kritischen Blick auf die Haushaltspolitik der Regierung. Was ihnen dabei aufgefallen ist, steht im Jahresbericht. Er wird in Rudolstadt vorgelegt.

Rudolstadt - Thüringen steckt jährlich rund eine Milliarde Euro in Förderprogramme. Der Rechnungshof hat untersucht, wie sinnvoll das Geld ausgegeben wird. Darüber werden Thüringens oberste Finanzprüfer in ihrem Jahresbericht informieren, den Rechnungshofpräsidentin Kirsten Butzke am Mittwoch (11.00 Uhr) in Rudolstadt vorlegt.

In dem Bericht beschäftigt sich der Rechnungshof auch mit der Haushaltspolitik der Regierung und den Landesschulen. Es werden traditionell Fälle aufgelistet, bei denen das Geld der Steuerzahler verschwendet oder nach Meinung der Prüfer falsch eingesetzt wurde.