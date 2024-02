Kamenz - Beschäftigte in Sachsen haben etwas mehr Geld in der Tasche: Die Reallöhne sind im vierten Quartal 2023 um durchschnittlich 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Damit habe sich der Trend der vorherigen beiden Quartale fortgesetzt, in denen bereits Reallohngewinne zu verzeichnen waren.

Nominal - also nicht inflationsbereinigt - legten die Löhne im vierten Quartal um sechs Prozent zu. Die Statistiker führen die Entwicklung vor allem auf Zahlungen der Inflationsausgleichsprämie zurück. Da auch die Teuerungsrate leicht zurückging, ergab sich das Lohnplus für die Beschäftigten.