Madrid - Toni Kroos steht im Champions-League-Spiel von Real Madrid gegen den 1. FC Union Berlin nicht in der Startelf der Königlichen. Trainer Carlos Ancelotti setzt in der Partie gegen den Fußball-Bundesligisten am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) stattdessen im Mittelfeld auf Luka Modric, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga und Jude Bellingham. In der Real-Abwehr bietet Ancelotti den deutschen Nationalspieler Antonion Rüdiger wie auch den früheren Münchner David Alaba auf.

Ex-Weltmeister Kroos sitzt im Estadio Santiago Bernabéu zunächst auf der Ersatzbank. Dessen Bruder Felix Kroos gehört als Ex-Kapitän der Berliner zur offiziellen Union-Delegation. Die Bekanntgabe der Aufstellung von Union Berlin für deren erstes Spiel in der Königsklasse wird in Kürze erwartet. Nach dem Ausfall von Abwehrchef Robin Knoche wird mit dem Debüt von Leonardo Bonucci bei den Eisernen gerechnet.